Житель Сызрани попал под уголовную статью за прописку людей в разрушенном доме

Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в создании «резиновой» квартиры.

— Злоумышленник четыре года регистрировал шесть граждан России в непригодном для проживания доме, — рассказали в областном надзорном ведомстве. — Помещение не имеет фундамента, конструктивных элементов стен и кровли.

Своими действиями злоумышленник неоднократно нарушил миграционное законодательство. Ему грозит крупный штраф (от 100 до 500 тысяч рублей) или до трех лет лишения свободы.