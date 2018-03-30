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Житель Сызрани попал под уголовную статью за прописку людей в разрушенном доме
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Житель Сызрани попал под уголовную статью за прописку людей в разрушенном доме 

63.ru 40 минут назад
Фото: 63.ru
В Сызрани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении местного жителя. Его подозревают в создании «резиновой» квартиры.
— Злоумышленник четыре года регистрировал шесть граждан России в непригодном для проживания доме, — рассказали в областном надзорном ведомстве. — Помещение не имеет фундамента, конструктивных элементов стен и кровли.
Своими действиями злоумышленник неоднократно нарушил миграционное законодательство. Ему грозит крупный штраф (от 100 до 500 тысяч рублей) или до трех лет лишения свободы.
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