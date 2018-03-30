Бывший работник департамента имущественных отношений край оказался на скамье подсудимых 

Краснодар. 30 марта — Новая Кубань. О завершении расследования уголовного дела сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
События разворачивались весной 2017 года.
На тот момент обвиняемый занимал должность заместителя начальника одного из отделов департамента имущественных отношений Краснодарского края. Он входил в состав рабочей группы по рассмотрению заявок на получение лицензий на право пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод при министерстве природных ресурсов.
К чиновнику обратилась представитель фирмы. Она собиралась подать соответствующие документы в министерство. Работник департамента имущественных отношений пояснил женщине, что все вопросы решаются только с помощью денег. Он сообщил, что для того, чтобы процедура оформления прошла благополучно, работникам министерства необходимо заплатить 300 тысяч рублей и пообещал выступить посредником при передаче денег.
Следствием установлено, что обвиняемый не обговаривал свой преступный умысел с должностными лицами другого ведомства, а намеревался распорядиться деньгами самостоятельно.
Работник департамента назвал женщине адрес, где она должна была оставить деньги. Это был продуктовый магазин.
Женщина сообщила о факте коррупции в следственные органы.
Чиновник был задержан с поличным сотрудниками отдела ЭБ и ПК по городу Краснодару.
Вся необходимая доказательная база, подтверждающая его деяния, собрана.