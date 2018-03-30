Бывший работник департамента имущественных отношений край оказался на скамье подсудимых

События разворачивались весной 2017 года.

На тот момент обвиняемый занимал должность заместителя начальника одного из отделов департамента имущественных отношений Краснодарского края. Он входил в состав рабочей группы по рассмотрению заявок на получение лицензий на право пользования участками недр местного значения для добычи подземных вод при министерстве природных ресурсов

К чиновнику обратилась представитель фирмы. Она собиралась подать соответствующие документы в министерство. Работник департамента имущественных отношений пояснил женщине, что все вопросы решаются только с помощью денег. Он сообщил, что для того, чтобы процедура оформления прошла благополучно, работникам министерства необходимо заплатить 300 тысяч рублей и пообещал выступить посредником при передаче денег.

Следствием установлено, что обвиняемый не обговаривал свой преступный умысел с должностными лицами другого ведомства, а намеревался распорядиться деньгами самостоятельно.

Работник департамента назвал женщине адрес, где она должна была оставить деньги. Это был продуктовый магазин.

Женщина сообщила о факте коррупции в следственные органы.

Чиновник был задержан с поличным сотрудниками отдела ЭБ и ПК по городу Краснодару.

Вся необходимая доказательная база, подтверждающая его деяния, собрана.