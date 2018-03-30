19-летняя нижегородка убила любовника за пьянство

фото pixabay.com19-летняя нижегородка убила любовника за пьянство19-летняя нижегородка обвиняется в убийстве своего сожителя. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

Как отмечается в материалах следствия, в ноябре прошлого года, девушка нанесла сожителю несколько ножевых ранений в грудь за то, что он пришел домой пьяный. От полученных ранений, 26-летний мужчина скончался на месте. На допросе подозреваемая сообщила следователям, что это была самооборона, убивать сожителя она не планировала. Девушка учится в одном из нижегородских ВУЗов.