Петербуржец три года насиловал малолетнюю дочь певицы хора

Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в педофилии. В течение трех лет злоумышленник совершал сексуальные действия с девочкой.

Расследование началось после того, как 29 марта в полицию Центрального района Петербурга обратилась 35-летняя мать пострадавшей — певица хора. По словам артистки, с 2015 года малознакомый мужчина, находясь в ее квартире на Загородном проспекте, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2009 года рождения, сообщает

"Оперативное прикрытие"

На момент первого преступного эпизода пострадавшей было всего шесть лет. Сейчас девочка учится в третьем классе.

В рамках расследования полицейские поймали 29-летнего безработного мужчину, который подозревается в изнасилованиях третьеклассницы. Предполагаемого педофила задержали в его квартире на улице Шаврова. Мужчине инкриминируют ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера").

Экскурсовод насиловал детей, приглашая их «на интервью»

В культурной столице вынесен приговор по аналогичному уголовному делу, возбужденному в отношении гида 1987 года рождения

Юлиана Тихомирова

Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленник в 2015-2016 годах, работая экскурсоводом ГМЗ «Петергоф», знакомился на территории Петродворцового района с девочками. Представляясь журналистом шоу «Голос. Дети», Юлиан приглашал их в свой автомобиль, якобы для дачи интервью, посвященного Дню знаний или проблеме сокращения популяции амурских тигров. Однако в машине мужчина нападал на малолетних школьниц и насиловал их.

Одной жертве на момент совершения преступления исполнилось 10 лет. Когда она села на заднее сиденье автомобиля, «журналист» стал задавать ей вопросы интимного характера, а также прикасался к половым органам школьницы.

При обысках в квартире подозреваемого нашли детскую порнографию, писал

Экскурсоводу Юлиану Тихомирову инкриминировали п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима , сообщает

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