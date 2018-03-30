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В Красноярске две женщины организовали убийство пенсионерки
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В Красноярске две женщины организовали убийство пенсионерки 

АиФ Красноярск 41 минуту назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске две женщины хотели убить пенсионерку, чтобы не возвращать ей долг. Суд приговорил преступниц к колонии.
Как рассказали в Следственном комитете, 37-летняя женщина взяла у 69-летней знакомой в долг 900 тысяч рублей. Не желая возвращать деньги, она решила убить пенсионерку и подговорила свою 41-летнюю знакомую.
Красноярка обратилась ещё к одному знакомому, чтобы он помог найти человека, который совершит убийство. Однако тот сообщил об этом правоохранительные органы. В рамках оперативного эксперимента мужчина организовал встречу женщине с якобы наёмником. На месте она попросила его убить пенсионерку, а своей знакомой сказала привезти ему вознаграждение.
В результате суд приговорил организатора заказного убийства к 8,5 годам колонии общего режима, а пособницу к 4-ём годам. Кроме этого, они заплатят пожилой женщине моральную компенсацию в размере 600 тысяч рублей.
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