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В Снежинске сын зарезал своего отца во время ссоры
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В Снежинске сын зарезал своего отца во время ссоры 

АиФ 33 минуты назад
Фото: АиФ
Житель Снежинска подозревается в убийстве своего отца, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.
ЧП произошло рано утром 29 марта. Мать подозреваемого вызвала полицию и рассказала, что её 31-летний сын поругался с отцом и нанёс ему несколько ударов ножом. В указанной женщиной квартире правоохранителями на полу был обнаружен потерпевший с множественными ранениями без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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