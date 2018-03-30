В Снежинске сын зарезал своего отца во время ссоры

Житель Снежинска подозревается в убийстве своего отца, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Челябинской области.

ЧП произошло рано утром 29 марта. Мать подозреваемого вызвала полицию и рассказала, что её 31-летний сын поругался с отцом и нанёс ему несколько ударов ножом. В указанной женщиной квартире правоохранителями на полу был обнаружен потерпевший с множественными ранениями без признаков жизни. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.