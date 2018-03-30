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Невменяемый курганец изуродовал медсестру детской поликлиники
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Невменяемый курганец изуродовал медсестру детской поликлиники 

45.ru 30 минут назад
Фото: 45.ru
Житель Кургана обвиняется в преступлении по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшей, с применением предмета, используемого в качестве оружия».
По версии следствия, октябрьским вечером 2017 года обвиняемый находился в комнате общежития по ул. Бажова в состоянии наркотического опьянения. Там из-за личной неприязни он избил свою знакомую, работавшую медсестрой в детской поликлинике.
— Мужчина наносил своей жертве удары руками и ногами. Также он не менее трех раз ударил потерпевшую головой о пол и искусал лицо, тело, руки и ноги. Затем обвиняемый начал душить женщину электрическим кабелем, однако она оказала активное сопротивление и смогла продержаться до приезда полиции, — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Медсестра выжила, но получила раны лица, обезображивающие ее внешность.
Уголовное дело направлено в Курганский городской суд. Если вину курганца признают, он может получить до 10 лет лишения свободы.
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