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ТЦ «Зимняя вишня» был возведен без разрешения на строительство
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ТЦ «Зимняя вишня» был возведен без разрешения на строительство 

Ридус 34 минуты назад
Фото: Ридус
По делу о пожаре в кемеровском торговом центре задержана глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями.
Следователи предполагают, что чиновница не пыталась пресечь эксплуатацию ТЦ, которое было самовольно возведено на месте кондитерской фабрики.
Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте, сообщает телеграм-канал СК.
Сегодня стало известно о задержании гендиректора компании — собственника здания ТЦ в Кемерове. У нее уже проведен обыск. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».
Ридус: последние новости
Задержана глава компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Суд вынес приговор Шакро Молодому Управляющая кемеровского ТРЦ отказалась признать вину в гибели людей
 Ещё 5 источников 
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