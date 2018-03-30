ТЦ «Зимняя вишня» был возведен без разрешения на строительство

По делу о пожаре в кемеровском торговом центре задержана глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Ее подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Следователи предполагают, что чиновница не пыталась пресечь эксплуатацию ТЦ, которое было самовольно возведено на месте кондитерской фабрики. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте, сообщает телеграм-канал СК. Сегодня стало известно о задержании гендиректора компании — собственника здания ТЦ в Кемерове . У нее уже проведен обыск. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц».