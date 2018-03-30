«Ищем других жертв»: бывшего следователя обвинили в разбое и убийстве бизнесмена из Копейска

Бывшему следователю отдела полиции «Калининский» и двоим его сообщникам предъявили обвинение в убийстве бизнесмена из Копейска , совершённом организованной группой из корыстных побуждений (пункты «ж», «з» части 2 статьи 105 УК). Также им вменяют разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт «в» части 4 статьи 162). Об этом 74.ru сообщил старший помощник руководителя следственного управления СК по Челябинской области.

— Сейчас следствие устанавливает причастность обвиняемых к совершению других преступлений, — уточнил Владимир Шишков . — По версии следствия, 18 марта они, предполагая, что у потерпевшего есть при себе крупная сумма наличными, привезли его в квартиру в Челябинске . Денег у потерпевшего не оказалось. Опасаясь, что мужчина обратится в правоохранительные органы , обвиняемые убили его и завладели его дорогостоящим внедорожником. После этого автомобиль перевезли в Копейск, установив на него фиктивные номера, а тело потерпевшего сокрыли.

Следователи не исключают, что сообщники действовали организованной бандой, и это было не первое их преступление. На след подозреваемых вывел дорогой Mercedes убитого. Обратившаяся днём 21 марта в полицию копейчанка рассказала, что во дворе её дома несколько дней стоит машина, не принадлежащая никому из жильцов. На автомобиле оказались поддельные номера, а его владелец несколько дней не появлялся на работе.

22 марта СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК (убийство). В ходе оперативных действий удалось установить и задержать двух местных жителей и следователя отдела полиции «Калининский». Одного из них нашли в Челябинской области , полицейский и второй соучастник успели уехать в Тюмень . 24 марта сотрудники угрозыска ОМВД по Копейску обнаружили труп бизнесмена. 25 марта суд по ходатайству следователя арестовал всех троих фигурантов дела.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области 74.ru сообщили, что следователя после задержания уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К дисциплинарной ответственности привлекут ряд его руководителей.

Первоначально расследованием дела занимался копейский отдел СК. На это неделе материалы передали в отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК . Бывшему стражу правопорядка и его помощникам грозит до 20 лет лишения свободы.

Полиция обнаружила тело Павла Гордеева 24 марта после задержания подозреваемых

Следственный комитет не называет имя жертвы. По данным 74.ru, речь идёт о 43-летнем руководителе фирмы по установке окон Павле Гордееве. Бизнесом в Копейске он занимался больше 10 лет. Коллеги и друзья отзываются о нём как о неконфликтном человеке. В свободное время предприниматель часто бывал за границей и увлекался дайвингом. По словам друзей семьи, у него осталось двое детей.