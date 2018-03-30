В Пскове сотрудники ОМОН задержали гражданина с пакетами наркотиков 

Сотрудники ОМОН задержали в Пскове гражданина подозреваемого в хранении наркотических средств, сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
В ходе совместных с оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по городу Пскову оперативно-профилактических мероприятий на территории микрорайона «Центр» сотрудники ОМОН задержали 4-х мужчин с признаками наркотического опьянения. У одного из них изъято два полимерных пакета с порошкообразным веществом.
Проведенной экспертизой установлено, что изъятый материал — это синтетическое наркотическое средство.
По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.