Житель Приморья лишится свободы за кражу планшетов

В дежурную часть отдела полиции по городу Уссурийску поступило заявление заместителя управляющего магазина бытовой техники по улице Краснознаменная о краже. Ущерб составил более 16 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции был проведен опрос заявителя, возможных очевидцев, а также изучили записи камер видеонаблюдения.

Злоумышленник похитил с полки торгового зала магазина два планшета, на которых не было антикражных пластин, и вынес из здания под одеждой.

Полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.