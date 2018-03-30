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Житель Приморья лишится свободы за кражу планшетов
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Житель Приморья лишится свободы за кражу планшетов 

Primpress 48 минут назад
Фото: Primpress
В дежурную часть отдела полиции по городу Уссурийску поступило заявление заместителя управляющего магазина бытовой техники по улице Краснознаменная о краже. Ущерб составил более 16 тысяч рублей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.
Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции был проведен опрос заявителя, возможных очевидцев, а также изучили записи камер видеонаблюдения.
Злоумышленник похитил с полки торгового зала магазина два планшета, на которых не было антикражных пластин, и вынес из здания под одеждой.
Полицейскими была установлена личность и местонахождение подозреваемого.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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