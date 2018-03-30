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Северодвинский санитар уволен за кражу украшений у умершей женщины
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Северодвинский санитар уволен за кражу украшений у умершей женщины 

АиФ Архангельск 51 минуту назад
Фото: АиФ Архангельск
46-летний санитар северодвинского межрайонного отделения ГБУЗ «Отдела бюро судебно-медицинской экспертизы» признан судом виновным в краже драгоценностей у покойной.
Как сообщают в прокуратуре Архангельской области, в ноябре прошлого года мужчина снял с тела умершей две золотые серьги стоимостью 15 000 рублей и сдал их в ломбард за 2 950 рублей.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ. Приговор суда пока что не вступил в законную силу. Кроме того, мужчина оказался уволен из ГБУЗ.
Ранее стало известно о другом случае воровства — прокуратура Лешуконского района требует возмещения ущерба с местного предпринимателя за незаконную добычу песка.
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