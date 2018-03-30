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Жителя Выборгского района посадили за покушение на убийство двухлетней давности
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Жителя Выборгского района посадили за покушение на убийство двухлетней давности 

Ivyborg.ru 56 минут назад
Выборгский городской суд озвучил приговор для 30-летнего мужчины, который еще в 2016 году попытался убить своего сводного брата. Убийство у него не вышло, однако это не уберегло его от тюрьмы.
Как следует из решения, 30-летний житель посёлка Поляны Выборгского района Ленобласти осужден за совершение умышленного причинения легкого вреда здоровью человека, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, а также за совершение покушения на убийство.
Суд установил, что подсудимый ещё 17 сентября 2016 года, находясь в нетрезвом состоянии, поссорился со своим отчимом, и, на почве личных неприязненных отношений, нанёс множество ударов по голове и телу потерпевшего, причинив мужчине телесные повреждения.
Кроме того, подсудимый успел повздорить и со своим сводным братом, которому на момент преступления было 22 года. В результате ссоры он нанёс несколько ударов ножом в область груди и спины. Попытка убийства была прервана находящимся в квартире отчимом, после чего подсудимого забрала полиция. После задержания он пытался объяснить, что оборонялся, но представители закона не поверили в невиновность подсудимого.
В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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