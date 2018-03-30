В Твери полицейские задержали подозреваемого в попытке распространения наркотика

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери на одной из улиц в Заволжском районе областного центра задержан мужчина, подозреваемый в незаконном сбыте запрещенного вещества.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых у злоумышленника обнаружено и изъято 9 пакетов с веществом, которое согласно исследованию ЭКЦ УМВД является наркотическим средством гашиш общей массой 43,5 грамма. При обыске по месту жительства подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли еще 13 свёртков с аналогичным вещество, предназначенным для сбыта наркозависимым.

Мужчина задержан в порядке статей 91 — 92 УПК РФ и находится в изоляторе временного содержания. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», а также части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двадцати лет.