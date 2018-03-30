В Сочи задержан московский полицейский

Во время осмотра у мужчины было обнаружено более 50 г. гашиша и 195 г. вещества, в состав которого входит кокаин.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Старший лейтенант полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам на основании служебной проверки.