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В Прикамье вынесли приговор группе граждан, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией
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В Прикамье вынесли приговор группе граждан, обвиняемых в вовлечении в занятие проституцией 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Сегодня в Чайковском городском суде огласили приговор шести жителям Прикамья, обвиняемым в вовлечении в занятие проституцией. В состав группы входили мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет. Злоумышленники вербовали девушек на территории Пермского края, Челябинской области и Республики Удмуртия. Они предлагали трудоустроить потерпевших на высокооплачиваемую работу в сфере обслуживания за рубежом. В случае согласия обвиняемые готовили необходимый пакет документов, приобретали билеты и сопровождали девушек за границу. По прибытию в страну назначения представительниц прекрасного пола селили в бордель и заставляли заниматься проституцией под угрозой физической расправы. У жертв отбирали документы и все средства связи. Потерпевшие были лишены свободы передвижения, постоянно находились под присмотром охраны и персонала отеля.
В марте 2016 года лидер группы и участники были задержаны оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Пермского края и Челябинской области. Всего было выявлено более 20 потерпевших. По оперативным данным, за каждую отправленную за рубеж девушку злоумышленники получали из-за границы 1 миллион рублей.
Уголовное дело в отношении организатора нелегального бизнеса было рассмотрено в июне прошлого года. Уроженку Чайковского 1974 года рождения признали виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 статьи 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и приговорили к шести с половиной годам заключения. Свое наказание она отбывает в колонии общего режима.
Остальных участников группы суд признал виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 статьи 240 Уголовного кодекса Российской Федерации. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех с половиной до шести лет в исправительной колонии общего режима. Одной из соучастниц группы отсрочено наказание до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
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 Ещё 6 источников 
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