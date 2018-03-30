В Прикамье осудили банду, поставлявшую секс-рабынь в Саудовскую Аравию

30 марта в Чайковском городском суде огласили приговор шести жителям Прикамья, которые обвинялись в вовлечении в занятие проституцией.

Челябинской области и Республики Удмуртия. В состав преступной группы входили мужчины и женщины в возрасте от 27 до 43 лет, которые вербовали девушек на территории Пермского края

Они предлагали им высокооплачиваемую работу за рубежом, но в итоге селили девушек в одном из отелей Бахрейна и заставляли заниматься проституцией. А чтобы невольные жрицы любви никуда не сбежали, у них забирали документы и сотовые телефоны.

«В марте 2016 года лидер группы и участники были задержаны оперативниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из Пермского края и Челябинской области, — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. — Всего было выявлено более 20 потерпевших. По оперативным данным, за каждую отправленную за рубеж девушку злоумышленники получали из-за границы 1 миллион рублей.

Уголовное дело в отношении главного организатора нелегального бизнеса было рассмотрено летом прошлого года. 44-летнюю «мамку» за «Торговлю людьми» приговорили к шести с половиной годам заключения. Свое наказание она отбывает в колонии общего режима

Остальных участников группы суд признал виновными в «Вовлечении в занятие проституцией». Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от трех с половиной до шести лет в исправительной колонии общего режима. Одной из соучастниц группы отсрочено наказание до достижения её ребенка 14-летнего возраста.