Работница почты обогатилась на 890 тысяч рублей за счет пенсионеров

Женщина подделывала подпись в поручениях на доставку пенсий и присваивала себе деньги.

По версии следствия, оператор связи одного из отделений почтовой связи незаконно обогатилась за счет пенсий пенсионеров.

Достоверно зная дату получения пенсий и пособий, обвиняемая выжидала определенный период и после того, как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий, а деньги присваивала себе.

В ходе предварительного расследования было также установлено, что она ставила подписи и на поручениях граждан, которые на данный момент уже умерли.

В период с февраля 2016 года по апрель 2017 года работница почты подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.

Преступление было раскрыто после обращения пенсионеров с заявлениями о неполучении ими пенсий и после проведения внутреннего служебного расследования.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для дальнейшего расследования.