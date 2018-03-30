Ещё
Работница почты обогатилась на 890 тысяч рублей за счет пенсионеров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Работница почты обогатилась на 890 тысяч рублей за счет пенсионеров 

Карельские вести 51 минуту назад
Фото: Карельские вести
Женщина подделывала подпись в поручениях на доставку пенсий и присваивала себе деньги.
Прокуратурой города Петрозаводска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей работницы ФГУП «Почта России».
По версии следствия, оператор связи одного из отделений почтовой связи незаконно обогатилась за счет пенсий пенсионеров.
Достоверно зная дату получения пенсий и пособий, обвиняемая выжидала определенный период и после того, как пенсионер или его представитель по каким-либо причинам не являлся за получением пенсии, подделывала подписи в поручениях на доставку пенсий, а деньги присваивала себе.
В ходе предварительного расследования было также установлено, что она ставила подписи и на поручениях граждан, которые на данный момент уже умерли.
В период с февраля 2016 года по апрель 2017 года работница почты подделала 50 платежных поручений и присвоила 893 тысячи рублей.
Преступление было раскрыто после обращения пенсионеров с заявлениями о неполучении ими пенсий и после проведения внутреннего служебного расследования.
Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для дальнейшего расследования.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Задержана глава стройинспекции Кузбасса по делу о пожаре в ТЦ Шакро молодой и Итальянец заранее знали свой приговор: «Историю перекроим» После слов Савченко про обгадившихся депутатов, ее оставили под арестом
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию544
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ316
Пока вы спали: Армия призовет 128 тысяч человек88
Тело Мавроди оказалось никому не нужно87
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом99
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
03:52
Начало апреля будет дождливым и теплым
Общество Новости Москвы
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение