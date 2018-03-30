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Пытался ограбить: в Батайске осудили мужчину, напавшего с топором на прохожего
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Пытался ограбить: в Батайске осудили мужчину, напавшего с топором на прохожего 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Батайском городском суде вынесли приговор местному жителю, который решил убить прохожего, чтобы его ограбить. Мужчину признали виновным по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство».
Дело было так. Батайчанин шел по городу с топором, увидел прохожего и решил его ограбить. Он незаметно подошел к мужчине и ударил его обухом по голове. А после этого попытался отобрать у своей жертвы сумку с мобильным телефоном и деньгами, но это у него не получилось. Тогда он еще четыре раза ударил по голове мужчину. Местные жители увидели происходящее и вызвали полицейских. Оперативники приехали и задержали подозреваемого.
— Мужчину приговорили к 12 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, — сообщили 161.ru в прокуратуре Батайска.
В феврале в Верхнедонском районе вооруженные топорами грабители напали на старика. Угрожая пенсионеру убийством, они забрали у него последние сбережения.
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