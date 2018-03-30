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Первый пошел: в Ноябрьске отправили за решетку члена крупной наркогруппы
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Первый пошел: в Ноябрьске отправили за решетку члена крупной наркогруппы 

Красный Север 1 час назад
Городской суд Ноябрьска вынес приговор одному из членов организованной преступной группы, занимавшей сбытом наркотиков.
ОПГ, созданная в декабре 2016 года, имела четкую структуру и жесткую дисциплину. Организатор распределял между членами группы роли операторов, «мини-складов» и курьеров-закладчиков. Для связи участники использовали мессенджер Telegram.
Один из злоумышленников на днях был осужден за сбыт, а также за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Учитывая, что подсудимый заключил досудебное соглашение и активно сотрудничал со следствием, его приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В группе он выполнял функцию мини-склада для курьеров-закладчиков, то есть расфасовывал «синтетику» в свертки и передавал другому «коллеге» для дальнейшего сбыта. Всего преступная группа намеревалась сбыть в Ноябрьске 1 150 граммов зелья.
Организатор и другие члены преступной группой задержаны и находятся под следствием.
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