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Пантелеймон, Радомир и Лиана: в Оренбурге за неделю родились 139 малышей
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Пантелеймон, Радомир и Лиана: в Оренбурге за неделю родились 139 малышей 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге за неделю родились 68 мальчиков и 71 девочка, сообщает городское управление ЗАГС.
Редкими именами юных оренбуржцев стали: Пантелеймон, Леон, Демьян, Радомир, Алан, Лиана, Любовь, Стефания, Таисия, Злата.
Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Дмитриями, Александрами, Артемами, Сергеями, Валериями, Дарьями, Миланами, Аленами
53 малыша стал в семьях первыми детьми, 64 — вторыми, 16 — третьими,3 -четвертыми, 1 –пятым.
37 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданином Казахстана. К сожалению, 61 семья официально распалась.
Кстати, имя Пантелеймон греческого происхождения, оно переводится как « всемилостивый».
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