Пантелеймон, Радомир и Лиана: в Оренбурге за неделю родились 139 малышей

Оренбурге за неделю родились 68 мальчиков и 71 девочка, сообщает городское управление ЗАГС.

Редкими именами юных оренбуржцев стали: Пантелеймон, Леон, Демьян, Радомир, Алан, Лиана, Любовь, Стефания, Таисия, Злата.

Чаще всего в Оренбурге родители называли на неделе детей: Дмитриями, Александрами, Артемами, Сергеями, Валериями, Дарьями, Миланами, Аленами

53 малыша стал в семьях первыми детьми, 64 — вторыми, 16 — третьими,3 -четвертыми, 1 –пятым.

37 влюбленных пар заключили законный брак, в том числе с гражданином Казахстана . К сожалению, 61 семья официально распалась.

Кстати, имя Пантелеймон греческого происхождения, оно переводится как « всемилостивый».