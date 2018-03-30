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Охранник спас две бутылки водки под Саратовом
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Охранник спас две бутылки водки под Саратовом 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Страж порядка предотвратил кражу из магазина в Энгельсе.
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе регионального ГУ МВД региона, в 5:36 в четверг 29 марта 28-летняя продавщица обратилась в полицию.
Сотрудница магазина рассказала, что буквально несколько минут назад неизвестный пытался похитить из магазина на проспекте Строителей, 24 две бутылки водки «Парламент» и «Русский стандарт».
40-летний посетитель магазина применял физическую силу в отношении охранника магазина, но сбежать ему не удалось.
Задержанного передали сотрудникам ППС. На него было заведено уголовное дело по ст.161 ч.2 УК РФ (грабеж). Кстати, преступник был ранее судим за кражу, но тогда отделался лишь штрафом.
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