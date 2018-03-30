Нижегородец обманывал банки с помощью поддельных судебных приказов

35-летний житель Нижнего Новгорода осужден за изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и мошенничество, сообщает пресс-служба городской прокуратуры

В 2016 году ранее не судимый мужчина купил клише с поддельными оттисками печатей мировых судей двух судебных районов. Он стал изготавливать поддельные судебные приказы. В них вносил ложные сведения о взыскании с юрлиц в его пользу, а также в пользу его близких родственников, несуществующей в действительности задолженности. Поддельные документы он предоставлял в банки.

Своими действиями мужчина мог причинить ущерб на 2,5 млн рублей. Однако многие банки установили, что данные судебные приказы о взыскании задолженности не выдавались.

В результате злоумышленник сумел «разбогатеть» только на 77 тысяч рублей.

Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Приговор вступил в законную силу.

Материалы уголовного дела в отношении лица, сбывшего клише с поддельными оттисками печатей, выделены в отдельное производство.