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Нижегородец обманывал банки с помощью поддельных судебных приказов
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Нижегородец обманывал банки с помощью поддельных судебных приказов 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
35-летний житель Нижнего Новгорода осужден за изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств и мошенничество, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
В 2016 году ранее не судимый мужчина купил клише с поддельными оттисками печатей мировых судей двух судебных районов. Он стал изготавливать поддельные судебные приказы. В них вносил ложные сведения о взыскании с юрлиц в его пользу, а также в пользу его близких родственников, несуществующей в действительности задолженности. Поддельные документы он предоставлял в банки.
Своими действиями мужчина мог причинить ущерб на 2,5 млн рублей. Однако многие банки установили, что данные судебные приказы о взыскании задолженности не выдавались.
В результате злоумышленник сумел «разбогатеть» только на 77 тысяч рублей.
Суд приговорил мужчину к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Приговор вступил в законную силу.
Материалы уголовного дела в отношении лица, сбывшего клише с поддельными оттисками печатей, выделены в отдельное производство.
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