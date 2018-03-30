В Советском районе Самары пьяный рабочий ударил ножом охранника стройки

В полицию Самары поступила информация о госпитализации с ножевым ранением 40-летнего мужчины, который был доставлен в медицинское учреждение со строящегося в Советском районе жилого дома, сообщает заместитель начальника отдела информации Ольга Шелест

Устанавливая обстоятельства случившегося, полицейские выяснили, что в вечернее время на стройке у мужчины произошел конфликт с одним из рабочих. Причиной стало наличие явных признаков алкогольного опьянения у последнего и просьба охранника покинуть территорию. Во время словесной перепалки рабочий вытащил нож, который он использовал для строительных нужд, и ударил им своего оппонента, после чего покинул место преступления.

Сотрудники полиции, располагая приметами злоумышленника, немедленно выехали на место происшествия, проверили территорию и задержали правонарушителя, а также изъяли предполагаемое орудие преступления и другие улики.