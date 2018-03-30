Петербургская полиция закрыла притон со «среднеазиатскими бабочками» в Выборгском районе

Пять гражданок с низкой социальной ответственностью из Средней Азии задержали сотрудники петербургского Центра применения административного законодательства в ходе проверки одного из коммерческих помещений, расположенных в доме № 5 по Выборгскому шоссе.

Наведавшись по указанному адресу, полицейские обнаружили там притон для занятий проституцией, в котором гостьи из среднеазиатской республики оказывали сексуальные услуги за деньги.

Также в данном помещении присутствовали «охранник» и женщина, выполнявшая функции администратора заведения.