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Петербургская полиция закрыла притон со «среднеазиатскими бабочками» в Выборгском районе
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Петербургская полиция закрыла притон со «среднеазиатскими бабочками» в Выборгском районе 

Интересант 1 час назад
Пять гражданок с низкой социальной ответственностью из Средней Азии задержали сотрудники петербургского Центра применения административного законодательства в ходе проверки одного из коммерческих помещений, расположенных в доме № 5 по Выборгскому шоссе.
Наведавшись по указанному адресу, полицейские обнаружили там притон для занятий проституцией, в котором гостьи из среднеазиатской республики оказывали сексуальные услуги за деньги.
Также в данном помещении присутствовали «охранник» и женщина, выполнявшая функции администратора заведения.
Все задержанные доставлены в территориальный отдел полиции, где на них составлены соответствующие протоколы, сообщили сегодня в пресс-службе петербургского главка МВД РФ.
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