Находящийся в федеральном розыске наркопреступник ранил полицейского в Приморье 

Прошедшей ночью в Лучегорске сотрудник патрульно-постовой службы отдела МВД России по Пожарскому району остановил прохожего для идентификации личности. Коллеги раненого инспектора не дали скрыться злоумышленнику, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Пострадавшему была оказана неотложная помощь, и в настоящее время угрозы его жизни нет.
Подозреваемый в совершении преступления был доставлен в отдел полиции, где было установлено, что задержанный житель поселка Смоляниново Шкотовского района два года находился в федеральном розыске за совершение наркопреступления. В 2016 году в отношении него следователем Межмуниципального отдела МВД России «Большекаменский» было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотический средств в крупном размере».