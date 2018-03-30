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18-летнего майкопчанина осудили за разбойное нападение на таксиста
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18-летнего майкопчанина осудили за разбойное нападение на таксиста 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Майкопский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего местного жителя.
«В сентябре 2017 года житель республики угрожал применением насилия водителю такси, ударил его несколько раз по голове рукоятью пневматического пистолета, похитил 10 тыс. рублей и скрылся с места происшествия», рассказали в пресс-службе Прокуратуры по Адыгее.
Подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год после отбытия основного наказания.
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