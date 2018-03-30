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Китайского Джека‐потрошителя приговорили к смертной казни
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Китайского Джека‐потрошителя приговорили к смертной казни 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Главный региональный
В Китае серийного убийцу, который изнасиловал 11 женщин, приговорили к смертной казни. Высшую меру наказания вынес народный суд китайского города Байинь, передает РИА «Новости».
По данным следствия, Гао Чэнъюн убил 11 женщин в период с 1988 по 2002 год. Самой младшей жертве было всего лишь восемь лет. Его признали виновным в совершении убийств, изнасилований, грабежей и расчленении трупов. Виновного лишили всех политических прав.
Спустя 28 лет после совершенного им первого преступления правосудие восторжествовало.
54-летний
злоумышленник будет казнен в ближайшее время.
Личность Чэнъюна удалось установить в марте 2015 года. Полиция изучила отпечатки пальцев и проведенных анализов ДНК. Данные совпали. Маньяк был арестован 26 августа 2016 года.
Местные СМИ прозвали преступника
«Джеком-потрошителем», передает ИА Nation News.
Джек-потрошитель
— псевдоним, присвоенный серийному убийце. Преступник убивал людей в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона. Жуткие события происходили в 1888 году. От рук маньяка погибли проститутки. Он перерезывал им горло, а затем вскрывал брюшную полость. Всего на его счету было не менее шести убийств.
В прошлом году британцы отыскали могилу
Джека-потрошителя. Ранее в убийствах подозревали парикмахера еврейского происхождения. Могила вероятного насильника находится в пристанище Всех Святых.
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