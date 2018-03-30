Китайского Джека‐потрошителя приговорили к смертной казни

Китае серийного убийцу, который изнасиловал 11 женщин, приговорили к смертной казни. Высшую меру наказания вынес народный суд китайского города Байинь, передает РИА «Новости»

По данным следствия, Гао Чэнъюн убил 11 женщин в период с 1988 по 2002 год. Самой младшей жертве было всего лишь восемь лет. Его признали виновным в совершении убийств, изнасилований, грабежей и расчленении трупов. Виновного лишили всех политических прав.

Спустя 28 лет после совершенного им первого преступления правосудие восторжествовало.

54-летний

злоумышленник будет казнен в ближайшее время.

Личность Чэнъюна удалось установить в марте 2015 года. Полиция изучила отпечатки пальцев и проведенных анализов ДНК. Данные совпали. Маньяк был арестован 26 августа 2016 года.

Местные СМИ прозвали преступника

«Джеком-потрошителем», передает ИА Nation News.

Джек-потрошитель

— псевдоним, присвоенный серийному убийце. Преступник убивал людей в Уайтчепеле и прилегающих районах Лондона. Жуткие события происходили в 1888 году. От рук маньяка погибли проститутки. Он перерезывал им горло, а затем вскрывал брюшную полость. Всего на его счету было не менее шести убийств.

В прошлом году британцы отыскали могилу

Джека-потрошителя. Ранее в убийствах подозревали парикмахера еврейского происхождения. Могила вероятного насильника находится в пристанище Всех Святых.