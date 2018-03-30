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В Приморье сотрудники полиции изъяли свыше 5 килограммов марихуаны
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В Приморье сотрудники полиции изъяли свыше 5 килограммов марихуаны 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Фото: Приморская газета
В Михайловском районе Приморского края в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства гражданина в селе Николаевка сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты наркотические вещества в крупном размере.
При осмотре частного домовладения под верандой дома и на кухне полицейскими были обнаружены пакеты с растительным веществом с признаками наркотического. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой превысил 5,3 кг.
Хозяин дома дал признательные показания и пояснил, что хранил вещество для собственного употребления без цели сбыта. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В следственном подразделении отдела МВД России по Михайловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Пресс-служба ОМВД России по Михайловскому району
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