Жителя Йошкар-Олы, сбежавшего от наказания в Арктику, подвела интуиция ямальской полиции

В Новом Уренгое 29 марта транспортные полицейские задержали жителя Йошкар-Олы , находящегося в федеральном розыске, — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчина находился в зале ожидания железнодорожного вокзала и был пьян. Правоохранители составили на него протокол об административном правонарушении, но этим ограничиваться не стали и проверили, не находится ли нарушитель в розыске. Интуиция полицейских не подвела. Проверка показала, что 33-летнего правонарушителя разыскивают с февраля этого года. Не имея водительского удостоверения, он повторно сел за руль пьяным. Чтобы избежать наказания, ямальский гость приехал в Новый Уренгой на работу вахтовым методом.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время его доставят в Йошкар-Олу для проведения следственных и иных процессуальных действий.