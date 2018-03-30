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Жителя Йошкар-Олы, сбежавшего от наказания в Арктику, подвела интуиция ямальской полиции
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Жителя Йошкар-Олы, сбежавшего от наказания в Арктику, подвела интуиция ямальской полиции 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Новом Уренгое 29 марта транспортные полицейские задержали жителя Йошкар-Олы, находящегося в федеральном розыске, — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.
Мужчина находился в зале ожидания железнодорожного вокзала и был пьян. Правоохранители составили на него протокол об административном правонарушении, но этим ограничиваться не стали и проверили, не находится ли нарушитель в розыске. Интуиция полицейских не подвела. Проверка показала, что 33-летнего правонарушителя разыскивают с февраля этого года. Не имея водительского удостоверения, он повторно сел за руль пьяным. Чтобы избежать наказания, ямальский гость приехал в Новый Уренгой на работу вахтовым методом.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В ближайшее время его доставят в Йошкар-Олу для проведения следственных и иных процессуальных действий.
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