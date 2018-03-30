Убит глава одного из сел Приангарья

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины трагедии. Тела погибших уже отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: pxhere.com.