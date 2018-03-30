Убит глава одного из сел Приангарья 

ИРКУТСК, 30 марта, ФедералПресс. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обнаружения в селе Онгурён тел двух мужчин с признаками насильственной смерти. В ходе проверки выяснилось, что один из погибших — глава администрации Онгурёнского МО, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области, вторая жертва — его родственник.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины трагедии. Тела погибших уже отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.