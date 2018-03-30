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Убит глава одного из сел Приангарья
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Убит глава одного из сел Приангарья 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ИРКУТСК, 30 марта, ФедералПресс. Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по факту обнаружения в селе Онгурён тел двух мужчин с признаками насильственной смерти. В ходе проверки выяснилось, что один из погибших — глава администрации Онгурёнского МО, сообщает IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Иркутской области, вторая жертва — его родственник.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Выясняются причины трагедии. Тела погибших уже отправлены на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: pxhere.com.
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