Из РФ депортировали криминального авторитета, сидевшего под Красноярском

31-летнего уроженца ближнего зарубежья, известного в криминальных кругах как «Шляпа Младший», по истечении срока наказания задержали и депортировали из страны.

Как сообщают в краевой полиции, решение о нежелательности пребывания фигуранта на территории страны было принято ещё в 2017 году.