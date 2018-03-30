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Из РФ депортировали криминального авторитета, сидевшего под Красноярском
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Из РФ депортировали криминального авторитета, сидевшего под Красноярском 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Из России депортировали раннее судимого мужчину, который отбывал наказание в Красноярском крае.
31-летнего уроженца ближнего зарубежья, известного в криминальных кругах как «Шляпа Младший», по истечении срока наказания задержали и депортировали из страны.
В принудительной высылке приняли участие сотрудники уголовного розыска МВД России, УУР, УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, УУР УМВД России по Белгородской области, краевого УФСИН.
Как сообщают в краевой полиции, решение о нежелательности пребывания фигуранта на территории страны было принято ещё в 2017 году.
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