Из РФ депортировали криминального авторитета, сидевшего под Красноярском 

Из России депортировали раннее судимого мужчину, который отбывал наказание в Красноярском крае.
31-летнего уроженца ближнего зарубежья, известного в криминальных кругах как «Шляпа Младший», по истечении срока наказания задержали и депортировали из страны.
В принудительной высылке приняли участие сотрудники уголовного розыска МВД России, УУР, УВМ ГУ МВД России по Красноярскому краю, УУР УМВД России по Белгородской области, краевого УФСИН.
Как сообщают в краевой полиции, решение о нежелательности пребывания фигуранта на территории страны было принято ещё в 2017 году.