Двое парней с топором отобрали у мужчин в новой Москве мобильные телефоны

Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые, угрожая топором, украли у мужчин в строительном вагончике в новой Москве мобильные телефоны, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он отметил, что 29 марта в полицию обратился житель новой Москвы 1962 года рождения с сообщением о разбое.

«Мужчина сообщил, что 29 марта двое неизвестных, используя в качестве оружия топор, вошли в строительный вагончик в поселке Воскресенское в СНТ «Щербинка-2» в новой Москве, откуда открыто похитили телефон сотовой связи, а также телефон сотовой связи у гражданина 1957 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, за совершение преступления задержаны неработающие граждане 1989 и 1995 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».