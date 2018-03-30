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Двое парней с топором отобрали у мужчин в новой Москве мобильные телефоны
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Двое парней с топором отобрали у мужчин в новой Москве мобильные телефоны 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей, которые, угрожая топором, украли у мужчин в строительном вагончике в новой Москве мобильные телефоны, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Он отметил, что 29 марта в полицию обратился житель новой Москвы 1962 года рождения с сообщением о разбое.
«Мужчина сообщил, что 29 марта двое неизвестных, используя в качестве оружия топор, вошли в строительный вагончик в поселке Воскресенское в СНТ «Щербинка-2» в новой Москве, откуда открыто похитили телефон сотовой связи, а также телефон сотовой связи у гражданина 1957 года рождения», — сказал собеседник агентства.
По его словам, за совершение преступления задержаны неработающие граждане 1989 и 1995 годов рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ «Разбой».
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