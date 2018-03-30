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В Пермском крае двое жителей осуждены за незаконное приобретение и хранение мака
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В Пермском крае двое жителей осуждены за незаконное приобретение и хранение мака 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Пермском крае суд вынес приговор двум жителям Кудымкара в возрасте 27 и 30 лет. Они признаны виновными в незаконном приобретении и хранении наркотика растительного происхождения в крупном размере.
В ходе следствия сотрудниками межмуниципального отдела МВД России «Кудымкарский» установлено, что в сентябре 2017 года на территории пос. Пожва мужчины собрали дикорастущие растения мака, которые впоследствии перевезли в г. Кудымкар на автомобиле.
В этот же день в рамках оперативных мероприятий полицейские задержали злоумышленников. При них были обнаружены вещества растительного происхождения, которые были направлены на экспертизу. Результаты проведенного исследования показали, что стебли являются частями наркосодержащего растения мак весом свыше полкилограмма. Граждане дали признательные показания и пояснили, что планировали в дальнейшем изготовить из мака наркотик для личного употребления. Кроме этого, в момент задержания оба мужчины находились в состоянии наркотического опьянения. В отношении них были составлены протоколы об административном правонарушении.
Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору окончательно назначил 27-летнему виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом, а его 30-летнему соучастнику — 3 года 3 месяца лишения свободы и штрафа. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
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