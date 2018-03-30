Lexus за 6,3 млн рублей угнали с подземной парковки ТЦ на юге Москвы

Полиция разыскивает автомобиль Lexus LX 570 стоимостью более 6,3 миллиона рублей, который злоумышленник угнал с подземной парковки торгового центра на Пролетарском проспекте в Москве , сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Он пояснил, что вечером 28 марта в службу «02» поступило сообщение от гражданина 1976 года рождения. Он заявил о краже автомобиля на Пролетарском проспекте, дом 30а.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 19:36 до 22:00 28 марта неизвестный с подземной парковки ТЦ по указанному адресу совершил кражу автомобиля Lexus LX 570. Материальный ущерб составил около 6,353 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража», заключил сотрудник пресс-службы.