В Харькове из автомата расстреляли кавказцев 

Об этом сообщает украинский интернет-портал depo.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове.
По предварительным данным, компания граждан с Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.
В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение.
В Харькове был введен план-перехват.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.