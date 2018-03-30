В Харькове из автомата расстреляли кавказцев

Об этом сообщает украинский интернет-портал depo.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове

По предварительным данным, компания граждан с Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь.

В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана ) погиб, еще один (гражданин Грузии ) получил огнестрельное ранение.

В Харькове был введен план-перехват.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.