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В Бурятии многодетная мать убила знакомую, а от трупа поручила избавиться дочери
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В Бурятии многодетная мать убила знакомую, а от трупа поручила избавиться дочери 

РИА «ФедералПресс» 37 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в одном из домов Гусиноозерска. Местная жительница, распивала алкоголь со своей приятельницей. В соседней комнате спали трое несовершеннолетний детей обвиняемой и ее гражданский супруг. В какой-то момент обвиняемая напала на подругу и из личной неприязни на почве ревности задушила ее куском ткани. Как сообщили в пресс-службе городско суда, после совершения преступления женщина сначала попросила свою девятилетнюю дочь помочь ей вынести труп в подъезд, однако, увидев прохожих, они вернулись в квартиру. Тогда обвиняемая разбудила сожителя и уже вместе с ним они вынесли труп на улицу и оставили его возле дома в палисаднике и пошли дальше распивать спиртное.
В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что не хотела убивать свою знакомую, а просто хотела ее припугнуть, но, будучи пьяной «не смогла вовремя остановиться». Поводом для нападения стала ревность. Женщина боялась, что приятельница уведет мужа из семьи.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимой, наличие троих несовершеннолетних детей. Правда в ходе разбирательств выяснилось, что женщина уже была судима за тяжкое преступление, поэтому сейчас — это опасный рецидив. Кроме того, в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В итоге суд назначил многодетной матери девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также принудительное амбулаторное лечение у психиатра по месту отбывания наказания (обвиняемая инвалид 2 группы по психическому заболеванию). Приговор пока не вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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