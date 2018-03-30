В Бурятии многодетная мать убила знакомую, а от трупа поручила избавиться дочери

Инцидент произошел в одном из домов Гусиноозерска . Местная жительница, распивала алкоголь со своей приятельницей. В соседней комнате спали трое несовершеннолетний детей обвиняемой и ее гражданский супруг. В какой-то момент обвиняемая напала на подругу и из личной неприязни на почве ревности задушила ее куском ткани. Как сообщили в пресс-службе городско суда, после совершения преступления женщина сначала попросила свою девятилетнюю дочь помочь ей вынести труп в подъезд, однако, увидев прохожих, они вернулись в квартиру. Тогда обвиняемая разбудила сожителя и уже вместе с ним они вынесли труп на улицу и оставили его возле дома в палисаднике и пошли дальше распивать спиртное.

В суде обвиняемая полностью признала свою вину. Она пояснила, что не хотела убивать свою знакомую, а просто хотела ее припугнуть, но, будучи пьяной «не смогла вовремя остановиться». Поводом для нападения стала ревность. Женщина боялась, что приятельница уведет мужа из семьи.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств признание вины подсудимой, наличие троих несовершеннолетних детей. Правда в ходе разбирательств выяснилось, что женщина уже была судима за тяжкое преступление, поэтому сейчас — это опасный рецидив. Кроме того, в момент совершения преступления женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд назначил многодетной матери девять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима , а также принудительное амбулаторное лечение у психиатра по месту отбывания наказания (обвиняемая инвалид 2 группы по психическому заболеванию). Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: pixabay.com.