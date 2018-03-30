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Неизвестный ранил ножом мужчину недалеко от Курского вокзала в Москве
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Неизвестный ранил ножом мужчину недалеко от Курского вокзала в Москве 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Уголовное дело возбудили в столице по факту нанесения ножевых ранений мужчине на улице Земляной Вал недалеко от Курского вокзала, ведется поиск злоумышленника, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.
Он отметил, что 28 марта в 23:30 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что с улицы Земляной Вал, дом 24/32 доставлен гражданин 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота и правого плеча.
«Установлено, что 28 марта в 22:00 по адресу: город Москва, улица Земляной Вал, дом 24/32 неизвестный ножом нанес пострадавшему вышеуказанные ранения», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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