Неизвестный ранил ножом мужчину недалеко от Курского вокзала в Москве

Уголовное дело возбудили в столице по факту нанесения ножевых ранений мужчине на улице Земляной Вал недалеко от Курского вокзала, ведется поиск злоумышленника, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве

Он отметил, что 28 марта в 23:30 в службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о том, что с улицы Земляной Вал, дом 24/32 доставлен гражданин 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением живота и правого плеча.

«Установлено, что 28 марта в 22:00 по адресу: город Москва, улица Земляной Вал, дом 24/32 неизвестный ножом нанес пострадавшему вышеуказанные ранения», — сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».