Житель Юрги задолжал около 1 млн рублей алиментов

Житель Юрги задолжал своему ребенку около 1 млн алиментных платежей.

Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области , первое время после развода кузбассовец платил алименты, так как работал официально. Но через некоторое время он уволился и пропал. Он находился в розыске с апреля 2015 года. В 2017 году его нашли и назначили ему наказание виде 80 часов обязательных работ. Но он не стал отрабатывать это время и скрылся.

У сотрудников ФССП появилась информация, что должник неофициально работает в такси. Приставы вызвали машину к отделению. Когда должник приехал, они проводили его к судебному приставу-исполнителю. Теперь в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по 157 УК РФ.