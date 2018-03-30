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Житель Юрги задолжал около 1 млн рублей алиментов
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Житель Юрги задолжал около 1 млн рублей алиментов 

АиФ Кузбасс 20 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Житель Юрги задолжал своему ребенку около 1 млн алиментных платежей.
Как сообщает пресс-служба УФССП РФ по Кемеровской области, первое время после развода кузбассовец платил алименты, так как работал официально. Но через некоторое время он уволился и пропал. Он находился в розыске с апреля 2015 года. В 2017 году его нашли и назначили ему наказание виде 80 часов обязательных работ. Но он не стал отрабатывать это время и скрылся.
У сотрудников ФССП появилась информация, что должник неофициально работает в такси. Приставы вызвали машину к отделению. Когда должник приехал, они проводили его к судебному приставу-исполнителю. Теперь в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело по 157 УК РФ.
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