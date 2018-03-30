Адвокатессе, задержанной с 1,1 млн руб., продлили арест 

Напомним, в конце января Агеева была задержана при получении 1,1 млн руб., которые, по версии следствия, предназначались для решения вопроса о назначении сыну ее клиентки условного срока наказания по обвинению в вымогательстве и грабеже.
На тот момент Агеева участвовала в судебном процессе под председательством федеральной судьи Натальи Тремасовой, где государственное обвинителя поддерживала экс-помощник районного прокурора Юлия Бирюкова.
2 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу. На тот момент она имела статус подозреваемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В апелляционной инстанции данное решение было оставлено в силе.