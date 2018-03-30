Ещё
Адвокатессе, задержанной с 1,1 млн руб., продлили арест
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокатессе, задержанной с 1,1 млн руб., продлили арест 

Волга Ньюс 25 минут назад
Напомним, в конце января Агеева была задержана при получении 1,1 млн руб., которые, по версии следствия, предназначались для решения вопроса о назначении сыну ее клиентки условного срока наказания по обвинению в вымогательстве и грабеже.
На тот момент Агеева участвовала в судебном процессе под председательством федеральной судьи Натальи Тремасовой, где государственное обвинителя поддерживала экс-помощник районного прокурора Юлия Бирюкова.
2 февраля суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании адвокату меры пресечения в виде заключения под стражу. На тот момент она имела статус подозреваемой в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В апелляционной инстанции данное решение было оставлено в силе.
Волга Ньюс: последние новости
Родственница Бориса Семина, обвиняемого в мошенничестве, не смогла отсудить у него 11 млн рублей Бывшего сотрудника ГИБДД судят за взяточничество У жительницы Самары изъяли более 100 гр амфетамина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию331
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ151
Минфин припугнул Великобританию154
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ407
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста174
Видео
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
03:06
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»
Происшествия Пожары
04:28
Кудрин рассказал о повышении пенсионного возраста
Общество
03:04
Минфин припугнул Великобританию
Экономика
00:34
Трамп пообещал Путину выиграть гонку вооружений
США В мире
00:52
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение