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В Хакасии сотрудники уголовного розыска изъяли марихуану и гашишное масло у ранее судимого жителя Черногорска
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В Хакасии сотрудники уголовного розыска изъяли марихуану и гашишное масло у ранее судимого жителя Черногорска 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 23 минуты назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия в г. Черногорске, в сарае на участке по ул. Заводская была обнаружена растительная масса. Её собственником оказался 31-летний ранее судимый местный житель.
Экспертиза изъятой растительной массы установила, что это марихуана. Вес наркотикосодержащего растения составил 837 граммов. Кроме того, у гражданина изъято 0,16 грамма гашишного масла.
Следственным отделом ОМВЛ России по г. Черногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Ведётся следствие.
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