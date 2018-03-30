В Хакасии сотрудники уголовного розыска изъяли марихуану и гашишное масло у ранее судимого жителя Черногорска 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Управления наркоконтроля МВД по Республике Хакасия в г. Черногорске, в сарае на участке по ул. Заводская была обнаружена растительная масса. Её собственником оказался 31-летний ранее судимый местный житель.
Экспертиза изъятой растительной массы установила, что это марихуана. Вес наркотикосодержащего растения составил 837 граммов. Кроме того, у гражданина изъято 0,16 грамма гашишного масла.
Следственным отделом ОМВЛ России по г. Черногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. Ведётся следствие.