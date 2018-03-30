В Курганинском районе парни украли аккумуляторы, чтобы починить машину

Житель Курганинского района заявил в полицию, что у него пропали два автомобильных аккумулятора и электрическая пила, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Правоохранители обнаружили машину предполагаемого преступника около СТО, в багажнике авто были похищенные аккумуляторные батареи.

По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 19-летнего парня. В отделе полиции подозреваемый пояснил, что катался по району вместе со своим знакомым, когда машина заглохла. Молодые люди решили, что причина поломки в неисправном аккумуляторе, поэтому проникли во двор ближайшего домовладения и похитили аккумуляторные батареи. Электрическую пилу молодые люди забрали просто так. Полицейские изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу. Вору грозит до 5 лет лишения свободы. Ведется следствие.