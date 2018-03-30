Дело построившего горку на Урале, где погиб мальчик, передали в суд

По данным следствия, индивидуальный предприниматель с ноября — декабря 2017 года выполнял работы по строительству новогоднего городка в Западном микрорайоне города Сатка . 21 декабря в больницу с тяжелыми травмами после падения с горки был доставлен 11-летний мальчик, который скончался. Установлено, что на ребенка упал незакрепленный кусок льда.

Следствие добавляет, что по итогам комплексной строительно-технической экспертизы было установлено, что работы по возведению ледового городка и горки были проведены с нарушением строительных норм, в частности, не было установлено ограждение недостроенного объекта.

"Следственными органами СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя… Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.

Он обвиняется в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», "… выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении.