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Дело построившего горку на Урале, где погиб мальчик, передали в суд
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Дело построившего горку на Урале, где погиб мальчик, передали в суд 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 30 мар — РИА Новости. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя, строившего ледовый городок в городе Сатке Челябинской области, где в декабре погиб подросток на недостроенной горе, дело направлено в суд, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
По данным следствия, индивидуальный предприниматель с ноября — декабря 2017 года выполнял работы по строительству новогоднего городка в Западном микрорайоне города Сатка. 21 декабря в больницу с тяжелыми травмами после падения с горки был доставлен 11-летний мальчик, который скончался. Установлено, что на ребенка упал незакрепленный кусок льда.
Следствие добавляет, что по итогам комплексной строительно-технической экспертизы было установлено, что работы по возведению ледового городка и горки были проведены с нарушением строительных норм, в частности, не было установлено ограждение недостроенного объекта.
"Следственными органами СКР по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя… Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд", — говорится в сообщении.
Он обвиняется в «нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», "… выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека", уточняется в сообщении.
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