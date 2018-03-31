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«Чёрных» археологов поймали в Карачаево-Черкесии с поличным
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«Чёрных» археологов поймали в Карачаево-Черкесии с поличным 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
«Чёрные» археологи стали фигурантами уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по республике.
Сотрудники УФСБ России по КЧР задержали нелегальных искателей старины в Зеленчукском районе, в 10 км от станицы Сторожевая. Злоумышленников поймали с поличным, в момент проведения раскопок. При себе у них были обнаружены металлоискатель, лопаты и уже извлечённые из-под земли артефакты — предметы, принадлежавшие древним людям.
По факту незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания возбуждено уголовное дело. С «чёрных» копателей взяты подписки о невыезде. Инкриминируемая им статья предусматривает до 6 лет лишения свободы.
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