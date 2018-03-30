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В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли кражи из грузовых автомобилей
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В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли кражи из грузовых автомобилей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 29 минут назад
16 марта в полицию поступило сообщение о краже мясных продуктов из автомобиля «ГАЗ» на автодороге Р-255 в Мошковском районе. Преступление было совершено около 6 часов утра возле придорожного кафе, где водитель остановился на ночлег.
В результате комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья, в машине которого было изъято похищенное, а затем — еще пятерых иностранцев в возрасте от 27 до 33 лет, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. В ходе проведенных обысков у них были изъяты косметика, одежда, продукты питания, оргтехника и другие товары, похищенные из автомобилей.
В рамках работы по уголовному делу, возбужденному по факту кражи, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с полицейскими отдела МВД России по Мошковскому району установлены дополнительные факты преступной деятельности фигурантов. Ранним утром 21 февраля в р.п. Мошково из стоящего большегруза «Скания» были похищены продукты питания на сумму 140 тысяч рублей, а в ночь на 3 марта на 67-м километре автодороги «Сибирь» из стоящего «Исудзу Форвард» похитили товар на сумму 88 тысяч рублей.
Похищенное изъято, подозреваемые дали признательные показания в совершенных преступлениях. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.
Всех, кто пострадал от действий данных граждан, просят обратиться в полицию г. Новосибирска по телефону: 8 (383 48) 21-102.
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