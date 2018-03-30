В Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли кражи из грузовых автомобилей

16 марта в полицию поступило сообщение о краже мясных продуктов из автомобиля «ГАЗ» на автодороге Р-255 в Мошковском районе. Преступление было совершено около 6 часов утра возле придорожного кафе, где водитель остановился на ночлег.

В результате комплекса поисковых и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнего гражданина одной из республик ближнего зарубежья, в машине которого было изъято похищенное, а затем — еще пятерых иностранцев в возрасте от 27 до 33 лет, подозреваемых в совершении аналогичных преступлений. В ходе проведенных обысков у них были изъяты косметика, одежда, продукты питания, оргтехника и другие товары, похищенные из автомобилей.

В рамках работы по уголовному делу, возбужденному по факту кражи, сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с полицейскими отдела МВД России по Мошковскому району установлены дополнительные факты преступной деятельности фигурантов. Ранним утром 21 февраля в р.п. Мошково из стоящего большегруза «Скания» были похищены продукты питания на сумму 140 тысяч рублей, а в ночь на 3 марта на 67-м километре автодороги «Сибирь» из стоящего «Исудзу Форвард» похитили товар на сумму 88 тысяч рублей.

Похищенное изъято, подозреваемые дали признательные показания в совершенных преступлениях. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов.