В Самаре задержали 36-летнюю женщину с крупной партией «синтетики»

Жительницу областного центра задержали в Кировском районе. Понятые стали свидетелями досмотра и видели, как полицейские достали из куртки женщины 12 пакетиков с непонятным веществом. По результатам экспертизы оказалось, что это был амфетамин массой более 100 граммов. Сейчас даму проверяют на причастность к другим преступлениям, однако в отношении неё уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.