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В Самаре задержали 36-летнюю женщину с крупной партией «синтетики»
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В Самаре задержали 36-летнюю женщину с крупной партией «синтетики» 

ТРК Губерния 32 минуты назад
Дюжину свертков с веществом светлого цвета обнаружили правоохранители в куртке 36-летней женщины. Как рассказали телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» в ГУ МВД России по Самарской области, находка оказалась крупной партией синтетического наркотика.
Жительницу областного центра задержали в Кировском районе. Понятые стали свидетелями досмотра и видели, как полицейские достали из куртки женщины 12 пакетиков с непонятным веществом. По результатам экспертизы оказалось, что это был амфетамин массой более 100 граммов. Сейчас даму проверяют на причастность к другим преступлениям, однако в отношении неё уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228, которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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