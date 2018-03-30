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Жителя Калининградской области пытали раскаленным утюгом
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Жителя Калининградской области пытали раскаленным утюгом 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
КАЛИНИНГРАД, 30 марта, ФедералПресс. В Нестеровском районном суде рассмотрят дело мужчины, пытавшего своего знакомого утюгом в декабре прошлого года.
По информации пресс-службы суда, подозреваемый распивал со своим приятелем спиртные напитки, однако между ними внезапно вспыхнул конфликт. В пылу ссоры злоумышленник повалил знакомого на пол и отобрал у него телефон, который оказался заблокирован. Преступник потребовал назвать пароль, но получил отказ. Тогда он схватил раскаленный утюг и несколько раз приложил его к груди жертвы, пытаясь выяснить пароль. Получив необходимую информацию, мужчина сбежал.
В результате на мужчину завели уголовное дело за разбой. Заседание суда состоится 5 апреля.
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