Жителя Калининградской области пытали раскаленным утюгом

КАЛИНИНГРАД , 30 марта, ФедералПресс . В Нестеровском районном суде рассмотрят дело мужчины, пытавшего своего знакомого утюгом в декабре прошлого года.

По информации пресс-службы суда, подозреваемый распивал со своим приятелем спиртные напитки, однако между ними внезапно вспыхнул конфликт. В пылу ссоры злоумышленник повалил знакомого на пол и отобрал у него телефон, который оказался заблокирован. Преступник потребовал назвать пароль, но получил отказ. Тогда он схватил раскаленный утюг и несколько раз приложил его к груди жертвы, пытаясь выяснить пароль. Получив необходимую информацию, мужчина сбежал.

В результате на мужчину завели уголовное дело за разбой. Заседание суда состоится 5 апреля.