Уголовное дело возбуждено по факту незаконного поиска археологических предметов в Карачаево-Черкессии

28 марта следственным отделом МО МВД России «Зеленчукский» в отношении троих жителей Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемых избрана мера пересечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Подозреваемые были задержаны в 10 км от станицы Сторожевая в момент проведения незаконных раскопок. У них были обнаружены металлоискатель, лопаты, а также изъятые из культурного слоя предметы деятельности людей, проживавших в данной местности.