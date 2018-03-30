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Уголовное дело возбуждено по факту незаконного поиска археологических предметов в Карачаево-Черкессии
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Уголовное дело возбуждено по факту незаконного поиска археологических предметов в Карачаево-Черкессии 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 39 минут назад
28 марта следственным отделом МО МВД России «Зеленчукский» в отношении троих жителей Карачаево-Черкесии возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного статьей 243.2 УК РФ «Незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении подозреваемых избрана мера пересечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Подозреваемые были задержаны в 10 км от станицы Сторожевая в момент проведения незаконных раскопок. У них были обнаружены металлоискатель, лопаты, а также изъятые из культурного слоя предметы деятельности людей, проживавших в данной местности.
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