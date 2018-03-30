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В Самарской области полицейские разыскивают вора-сладкоежку
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В Самарской области полицейские разыскивают вора-сладкоежку 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самарской области полицейские объявили в розыск местного жителя. Его подозревают в краже.
— В одну из дежурных частей Ставропольского района обратился администратор магазина. Он рассказал, что его торговую точку обокрали, — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка установили, что добычей вора стали 9 флаконов шампуня и 40 шоколадок на общую сумму более 7 тысяч рублей. Все товары мужчина вынес в фирменной сумке. По словам очевидцев, злоумышленник уехал на автомобиле в сторону Жигулевска.
— На вид мужчине от 35 до 40 лет, он высокого роста. Волосы темные. Вор был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, светлую футболку, темно-синие штаны и темные кроссовки с белыми вставками, — пояснили в главке.
По факту кражи стражи порядка возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
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