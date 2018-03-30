Жительница Амурской области, обвиняемая в убийстве ребенка, пойдет под суд

МОСКВА , 30 мар — РИА Новости . СК в Амурской области завершил расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы поселка Новобурейский Бурейского района, обвиняемой в убийстве малолетнего ребенка и в других преступлениях в отношении детей, находящихся под ее опекой, сообщается на сайте регионального СК.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных целым рядом статей, таких как «Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего», «Убийство малолетнего» и других.

"В настоящее время следствие считает собранный объем доказательств достаточным, уголовное дело направлено в органы прокуратуры для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующего направления дела в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным предварительного следствия, в 2014 под опеку женщине были переданы четверо детей 2008, 2010, 2011 и 2014 годов рождения. С 2015 по 2017 год обвиняемая систематически избивала детей, применяла пытки и помещала в темное подпольное помещение дома, запирала их на длительное время. Помимо этого, женщина причиняла детям физические и моральные страдания, а также лишала их нормального сна.

В конце 2016, как сообщает ведомство, обвиняемая сильно ударила по лицу одного из мальчиков и сломала ему челюсть. Кроме этого, в августе 2017 этому же ребенку женщина нанесла травмы, причинившие тяжкий вред здоровью. Через несколько дней после случившегося фигурантка избила мальчика, наказывая за засоренный им унитаз, от полученных травм ребенок скончался.

Троих детей у обвиняемой изъяли и поместили в детское социальное учреждение. «На основании полученных материалов следственными органами СК России по Амурской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 293 УК РФ (халатность), в рамках которого тщательно изучаются действия должностных лиц органов опеки муниципального образования Бурейского района», — отмечается в сообщении.

Как сообщается, во время следствия женщина находилась под стражей, свою вину она признала только частично.